Oslo set av ein halv milliard i korona-krisepengar

innenriks

I ei pressemelding viser byrådet til at det framleis er høgt smittetrykk i heile landet, og at korona kjem til å ha stor betydning òg neste år.

Byrådet foreslår ei sentral koronaavsetjing på 500 millionar i 2022 som gjeld for alle sektorane i kommunen. Det blir lagt til grunn at kommunen får kompensasjon frå staten for meirkostnader som pandemien medfører.

I det opphavlege Oslo-budsjettet var det ikkje sett av koronapengar.

– Tilsette til kommunen jobbar framleis på høggir med smitteverntiltak, testing og vaksinasjon, og alt tyder på at mykje slikt arbeid vil halde fram neste år. Vi treng tydelege signal frå regjeringa om kompensasjon til kommunane for koronakostnader i 2022. I tillegg overlèt regjeringa kostnadene med å halde kollektivtrafikken oppe på eit nødvendig nivå til fylka. Vi risikerer ein negativ spiral der folk vel bil framfor kollektivt, viss vi kuttar i tilbodet før folk kjem tilbake til gode reisemønster, seier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

