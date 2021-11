Oslo vil teste elevar på 5. til 10. trinn to gonger i veka

innenriks

– Det blir planlagt for oppstart mot slutten av denne veka, seier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo til Dagbladet.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) fortalde førre veke at det vil bli sett i gang massetesting av skuleelevar. Opplegget er framleis under førebuing, men Hagen seier no at det blir lagt opp til at 5.- til 10.-klassingar skal testast to gonger i veka.

Målet med massetestinga er å stanse smitteutviklinga på eit tidleg tidspunkt og dermed unngå meir inngripande tiltak. Det viktigaste Oslos innbyggjarar kan gjere, er å følgje generelle smittevernråd.

(©NPK)