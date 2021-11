Politiet håpar å vere ferdig med Baneheia-saka før jul

innenriks

– Etterforskinga har trekt litt ut, og vi har framleis noko attståande. Vi håpar i alle fall å avslutte etterforskinga innan jul, men dessverre er ikkje det sikkert, seier statsadvokat Andreas Schei til NTB.

Oslo politidistrikt har mellom anna teke nye etterforskingssteg rundt dei sentrale mobil- og DNA-bevisa i Baneheia-saka, men også teke nye vitneavhøyr av Jan Helge Andersen. Forklaringa hans var avgjerande for at Viggo Kristiansen kunne dømmast for drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i 2000.

– Vi ønskjer ikkje å kommentere den pågåande etterforskinga, understrekar Schei, med tilvising til TV 2s og VGs avsløringar av at det skal vere gjort nye funn av Andersens DNA som kan knyte han til overgrep mot begge jentene.

Nye DNA-funn

Når etterforskinga er ferdig, skal Oslo statsadvokatembete gi si tilråding til Riksadvokaten om det bør gjennomførast full behandling i lagmannsretten eller om det skal kunngjerast frifinnande dom utan hovudforhandling. Viss opplysningane om nye DNA-funn er i strid med Andersens forklaring, kan det påverke vurderinga av truverdet hans og dermed bevisverdien til nettopp forklaringa hans.

Nye prøvemetodar har etter det NTB får opplyst, avdekt arvemateriale frå Jan Helge Andersen på begge offera, også Lena Sløgedal Paulsen som Andersen vart frikjend for å ha valdteke og drepne.

Det skal vere funn av såkalla y-kromosom fleire stader på kroppen, enkelte med treff på opptil 27 markørar, som knyter Andersen til gjerningane i Baneheia.

Peikte ut kameraten

Det skal ikkje ha vorte funne DNA-spor frå Viggo Kristiansen i samband med den nye etterforskinga.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel for eitt av drapa i Baneheia. Han tilstod i avhøyr og i to rettsinstansar, og peika samtidig på Viggo Kristiansen som initiativtakar og hovudmann bak brotsverka.

Medan Viggo Kristiansen nekta straffskuld og heller ikkje ville forklare seg under rettssakene, la både byretten og lagmannsretten stor vekt på Andersens tilståing.

Kristiansen vart dømt til 21 års forvaring. I februar vart saka hans teken opp att og 1. juni år vart han lauslaten frå fengsel mens ein ventar på den nye etterforskinga.

