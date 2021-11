Politiet meiner Kongsberg-saka kan komme for retten «ganske fort»

innenriks

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Søraust politidistrikt seier tysdag til NTB at politiet har komme veldig langt i etterforskinga, sett på bakgrunn av at ho berre har gått føre seg ein månads tid.

– Vi prøver å gjere at saka kjem for retten så raskt som mogleg. Vi har gjort ein så stor innsats at det kan gå ganske radig, dersom det ikkje dukkar opp skjer i sjøen, seier Omholt.

Politiet har oppgitt nokre arbeidsmål til tingretten i samband med fengslinga, men Omholt vil ikkje oppgi noko tidsanslag for når saka kan vere klar for retten.

Espen Andersen Bråthen (38) er sikta for å ha drepe fem personar i Kongsberg sentrum 13. oktober. 12. november vart han varetektsfengsla i fire nye veker.

Kartlegg all nettaktivitet

Politiet gjennomfører no avhøyr av vitne frå hendingar før drapa i Kongsberg. Omholt fortel at dei òg held fram med å analysere alt materialet dei har samla inn.

– Akkurat no er det veldig mange elektroniske bevis vi analyserer: Alt frå kva som er på datamaskin og telefon, til netthistorikk, søkjehistorikk, ulike strøymetenester, YouTube og sånne ting, seier Omholt.

Politiet kartlegg all nettaktiviteten til sikta.

– Det meiner vi kan gi eit godt bilete av kva han har gjort og tenkt, og kven han har vore før desse handlingane.

Måndag opplyste politiet at dei tek pause i avhøyra av sikta. Dei neste to vekene skal han snakke med rettspsykiatrar som skal greie ut den psykiske helsa hans. Rapporten om dette er venta i slutten av januar. Sikta er innlagt på lukka psykiatrisk institusjon.

Leitar etter tidspunkt for skifte hos sikta

Politiet går breitt ut for å sjå kva haldepunkt materialet gir om sikta som person.

– Det knyter seg veldig opp mot kva tankar han hadde før desse hendingane. Var det planlagt? Dette med våpen er òg sentralt, seier Omholt.

– Er det førebels noko som peikar på konkrete tidspunkt for skifte i den mentale tilstanden hos sikta?

– Vi har nok eit grovt bilete av livsførselen til sikta før hendingane, seier Omholt.

Han forklarer at politiet leitar etter eventuelle tidspunkt og hendingar som kan henge saman med endringar i nettbruk, men at dei ikkje har funne noko påfallande konkret enno.

