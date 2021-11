innenriks

– Dette er akkurat den kompetansen og erfaringa vi treng no, seier administrerande direktør og ansvarleg redaktør Jan M Moberg i TU Media i ei pressemelding.

Nondal overtek stillinga etter Ole Petter Pedersen.

I oktober vart det kjent at Nondal forlèt Dagens Næringsliv ved slutten av året. I DN var Nondal nyheitsredaktør fram til 2019. Dei siste to åra har han hatt redaktøransvar for utviklingsprosjekt i avisa, ifølgje Medier24.

