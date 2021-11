innenriks

Mannen vart 28. oktober varetektsfengsla i tolv nye veker, slik at han altså kan haldast fengsla fram til 20. januar neste år. Denne rettsavgjerda vart anka til lagmannsretten og forkasta der.

No har mannen bestemt seg for at han ikkje vil anke vidare til Høgsterett, opplyser forsvarar Stian Kristensen til Stavanger Aftenblad.

– Eg kan stadfeste at vi har bestemt oss for ikkje å anke rettsavgjerda til lagmannsretten. Eg ønskjer ikkje å kommentere avgjerda, seier Kristensen.

