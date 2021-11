innenriks

– Det er ei krevjande sak, seier Aasrud til NTB.

– Ho har vore i god tru og meint at ho har gjort ting rett. Så viser det seg, for henne som for mange andre, at det har vore uklart korleis regelverket har vore å forstå, seier ho.

Aasrud stadfestar overfor NTB at Arbeidarpartiet framleis har tillit til Hansen som stortingspresident.

– Ja, det har vi. Men det er ein situasjon der det er viktig at vi får klargjort reglane.