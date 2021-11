Audun Lysbakken: – SV har tillit til stortingspresidenten

innenriks

– Vi tek med oss at Eva Kristin Hansen beklagar denne saka, men kjenner den førebels berre gjennom media. Det er for tidleg å konkludere, og vi ventar på meir informasjon om dei faktiske forholda og korleis saka har vore handtert. SV har tillit til presidenten, men føreset at ho vil gjere alt som er nødvendig for å klargjere og rydde opp i saka, seier Lysbakken i ein e-post til NTB.

Det var tysdag det vart kjend i Adresseavisen at Eva Kristin Hansen kan ha fått pendlarbustad av Stortinget i strid med reglane. Det kjem etter at Aftenposten tidlegare i haust avslørte rot rundt pendlarbustader hos ei rekkje stortingspolitikarar.

– Det er viktig at den oppryddinga som går føre seg knytt til sakene om pendlarbustad, både frå Stortingsadministrasjonen og gjennom det eksterne utvalet som presidentskapet skal utnemne neste veke, blir grundig og bidreg til å skape tillit til at Stortingets ordningar blir handtert i tråd med intensjonen, seier Lysbakken.

KrF har førebels ikkje bestemt seg for om dei har tillit til Hansen.

– Det ser ut som ei alvorleg sak, vi må få oversikt over alle detaljar før vi går inn i ein konklusjon på dette, seier leiar Olaug Bollestad til Adresseavisen.