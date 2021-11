Frp-forslag: Ber Stortinget godkjenne Altas flyttemelding på førehand

innenriks

Partiet legg onsdag fram eit forslag i Stortinget om saka. Det skjer etter at kommunestyret i Alta vedtok å halde folkeavstemming om byen skal tilhøyre Troms eller Finnmark når storfylket i nord sannsynlegvis blir splitta opp.

– Frp ønskjer å sikre Alta ei rask avklaring for ei gyldig folkeavstemming på fylkestilhøyrselen til Alta. Vi vil ha eit stortingsvedtak på at innbyggjarane skal få bestemme i denne saka, seier Frps kommunalpolitiske talsmann Helge André Njåstad.

Utfordrar Senterpartiet

Han forventar Senterpartiets støtte til forslaget.

– Det er opp til Stortinget å bestemme at folkeavstemminga skal avgjere denne saka. Det vil vere svært underleg om Sp og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikkje støttar opp under dette forslaget for å få ei snarleg avklaring i saka, legg Njåstad til.

Frp foreslår òg at Stortinget skal love Alta kommune at han kjem likt ut økonomisk uavhengig av kva fylke det vel å tilhøyre. I tillegg vil partiet gi ein garanti for at innbyggjarane i Alta ikkje taper jakt- og fiskerettar som er underlagde Finnmarkseigedommen dersom dei melder overgang til Troms.

Blir splitta før sommaren

Finansminister og Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum har lova eit vedtak om å splitte opp Troms og Finnmark før sommaren. Overfor NRK har han gitt uttrykk for at han håpar Alta blir verande i Finnmark, men har lova å lytte til kva altaværingane sjølv bestemmer.

– Eg skal høyre på Alta viss vi kjem dit. Sjølvsagt må vi lytte, sa Vedum under eit besøk i Vadsø nyleg.

Alta har rundt 15.000 innbyggjarar og er den største byen i gamle Finnmark fylke.

