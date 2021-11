Høgre vil ikkje la Stortinget leggje pendlarbustadsaka til side

innenriks

– Utvalet som skal gjennomgå reglane for pendlarbustader, må få tilgang til alle enkeltsakene. Det gjeld sjølvsagt òg den siste saka som gjeld stortingspresidenten, seier Høgres parlamentariske nestleiar Henrik Asheim til VG.

– Det ville vore svært uheldig om hennar sak berre skal leggjast til side, no når vi skal ha ein gjennomgang av reglane, seier Asheim.

Stortingets direktør Marianne Andreassen seier til NTB at administrasjonen har hatt den same tilnærminga i alle pendlarbustadsakene, også Eva Kristin Hansens.

– Desse sakene ligg tilbake i tid, og spørsmålet om desse tidlegare tildelingane av pendlarbustad vil ikkje bli følgt opp av administrasjon. Det er derfor ikkje snakk om noka særbehandling av saka til Eva Kristin Hansen.

– Ut frå det regelverket som finst, og dei forklaringane som er gitt, har vi vurdert at vi ikkje har noko grunnlag for å setje i verk reaksjonar overfor representantane som det gjeld. Også forut for saka om pendlarleilegheita til stortingspresidenten har dette vore kommunisert i media, seier Andreassen.

Ho peikar òg på at utvalet som skal gjennomgå pendlarbustadordninga, ikkje har som mandat å granske enkelttilfelle bakover i tid.

– Mandata deira er å gjere ein ekstern gjennomgang av reglane for ordninga, under dette vilkår for tildeling, krav til rapportering og kontroll. Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er best mogleg i samsvar med intensjonen bak ordninga, seier Andreassen.

Samtidig går det føre seg òg ein skatterevisjon som ser på enkeltsaker.

– Denne revisjonen kan få betydning bakover i tid, seier stortingsdirektøren.

(©NPK)