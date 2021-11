Høgsterett skal behandle sak om eksklusjon i Jehovas vitne

innenriks

Det avgjorde Høgsteretts ankeutval onsdag.

Saka handlar om at Gry Helen Nygård i 2018 vart ekskludert frå Jehovas vitne på grunn av seksuell umoral. Nygård seier sjølv at ho vart utsett for overgrep.

Nygård tapte først saka i Follo tingrett, men vann i Borgarting lagmannsrett i sommar. Retten konkluderte ifølgje Vårt Land med at avgjerda frå domsutvalet om eksklusjon for «porneia» – seksuell umoral – i 2018 var ugyldig.

Jehovas vitne anka i september dommen til Høgsterett, som no altså har teke opp saka til behandling.

(©NPK)