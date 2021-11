Medlem av Konkurranseklagenemnda uttalte seg om DNB-oppkjøpet til NRK – avviser inhabilitet

innenriks

Steen vart utnemnd til medlem av Konkurranseklagenemnda 1. januar i år og kan få ei DNB-klage i fanget.

I eit intervju med NRK i august sa Steen han at han ikkje forstår korleis fondsdelen i Sbanken eventuelt skal skiljast ut. Dette vart av fleire nemnde som eit mogleg avhjelpande tiltak for å få Konkurransetilsynets godkjenning.

– Det som er vanskeleg med fondssparing er at det heng saman med resten av aktiviteten til banken. Kundane kan velje om dei vil setje pengane i banken, på høgrente eller i fond, så eg ser ikkje heilt lett korleis dei skal gjere dette. Då må ein i så fall tilby fondssparing på ein annan måte, sa professor Frode Steen ved Noregs handelshøgskole til NRK.

Tysdag vart det klart at Konkurransetilsynet seier nei til DNBs oppkjøp av Sbanken. Grunnen er at tilsynet fryktar svekt konkurranse i fondsmarknaden.

Samtidig varsla DNB at dei no vurderer om dei skal klage over Konkurransetilsynets vedtak til Konkurranseklagenemnda. DNB har 15 vyrkedagar på å bestemme seg for om dei vil klage.

Meiner han ikkje er inhabil

Frode Steen er ein av Noregs fremste ekspertar på konkurranseøkonomi, og sit i Konkurranseklagenemnda som skal behandle ei eventuell DNB-klage.

– Dette viser jo kanskje at eg som fersk medlem bør vere endå meir varsamt med å meine noko i saker som ikkje er endeleg avklarte, seier Steen til NTB.

Professoren meiner likevel at han ikkje kan reknast som inhabil dersom oppkjøpet skal opp i Konkurranseklagenemnda, sjølv om han har uttalt seg om saka i media.

– Det eg uttalte meg om, var om dei avhjelpande tiltaka ein snakka om var lette å gjennomføre, og eg sa at eg trur å skilje ut fondsdelen er komplisert. Eg har ikkje teke stilling til fusjonen mellom DNB og Sbanken i og for seg, seier Steen.

– Viktig at habiliteten blir vurdert

Steen er samtidig klar på at det ikkje berre er opp til han å vurdere om han er habil til å behandle ei eventuell klage frå DNB.

– Viss det skulle vere nokon tvil om habiliteten min fordi at eg har uttalt meg, har eg ikkje noko ønske om å sitje i gruppa som skal vurdere saka dersom den kjem inn til nemnda. Alle som sit i gruppa har ulike bindingar, og det er viktig at habiliteten blir vurdert av nemndleiar og blir vareteken frå sak til sak, seier Steen.

Jobbar grundig med habilitet

Leiaren i Konkurranseklagenemnda Karin Fløistad seier at nemnda jobbar grundig med habilitetsspørsmål, og at det første dei gjer i kvar enkelt klagesak er å ta stilling til habiliteten til medlemmene.

Ho understrekar at DNB-oppkjøpet ikkje er klaga inn for nemnda enno, og at det ikkje er ei sak hos dei per i dag. Ho vil derfor ikkje seie noko om det er naturleg å vurdere Steens habilitet i samband med NRK-uttalen.

– Eg har ikkje lyst til å kommentere den typen enkeltspørsmål. Kvar enkelt sak må vurderast konkret når ho kjem inn, og det kan gi eit misvisande bilete viss eg uttaler meg om dette før saka er klaga inn, seier Fløistad.

– På generelt grunnlag kan eg likevel seie at vi har hatt ein gjennomgang i nemnda om at utsegner i media kan sjåast opp mot habilitetsspørsmål, men det er noko som blir vurdert frå sak til sak.

