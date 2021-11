innenriks

– Nkom vil her presisere at vi har pålagt Telenor å føre vidare koparnettet i ein overgangsperiode fram til hausten 2025. Dette for å sikre konkurransen i breibandsmarknadane fram til alle kundar er overførte og har tilgang til ny teknologi, seier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

Telenor har fått beskjed om at dei kan stengje nettet før hausten 2025 dersom dei kan tilby gode erstatningsløysingar for grossistkundane. Men samtalane mellom Nkom og Telenor om dette stranda i september.

(©NPK)