Stortingspresidenten vil ta ryddejobben sjølv: – Eg har tenkt å fullføre arbeidet

Då Hansen overtok som stortingspresident i haust, gjorde ho det til ei hovudsak å gjenreise tilliten til Stortinget. Løftet om ei grundig opprydding, kom etter ei rekkje avsløringar knytt til dei økonomiske goda til representantane.

No har det komme fram at Hansen sjølv kan ha fått pendlarbustad i strid med reglane.

Men stortingspresidenten vil ikkje tre til side av den grunn. Tvert imot meiner Hansen at ho framleis er rett person til å leie arbeidet med å rydde opp.

– Eg vil gjerne gjere alt eg kan for å rette opp tilliten, seier Hansen til NTB.

– Eg er vald av Stortinget, og eg er veldig dedikert for å halde fram med det som eg lova då eg vart vald. Nemleg å rydde opp i ordningar som kan opplevast som urimelege, og også å rydde opp i det som er uklart rundt det med pendlarbustader, fastslår ho.

Lovar full openheit

Eit eksternt utval skal no gjennomgå regelverket og komme med tilrådingar til Stortinget.

Samtidig lovar Hansen full openheit om sin eigen situasjon.

Bakteppet er avsløringar i Adresseavisen denne veka om at Hansen sjølv kan ha fått pendlarbustad av Stortinget i strid med reglane.

– Eg har ikkje lyst til å skjule noko som helst. Alle skal få svar frå meg, seier Hansen.

Ho legg til at ho allereie har delt kontoutskrifter med fleire.

– Til alle veljarar og alle andre har eg lyst til å seie at eg er kjempelei meg for dette. Men eg vil gjerne gjere alt eg kan for å rette opp tilliten gjennom å gå igjennom ordningar, om det er etterlønn, pendlarbustader eller skatt, seier Hansen.

På direkte spørsmål gjer Hansen det klart at ho ikkje har tenkt å gå av.

– Eg har ingen planar om det. Eg har tenkt å fullføre arbeidet.

Fekk beskjed måndag kveld

Hansen fortel at det heile byrja med ein samtale med Adresseavisen fredag. Måndag følgde avisa opp med ei rekkje skriftlege spørsmål, mellom anna om Hansens busituasjon.

– Då dobbeltsjekka eg med Stortinget at eg hadde gjort alt rett, for dei spurde jo om det med pendlarbustad, seier ho.

Hansen hadde sjekka regelverket tidlegare og meinte sjølv at ho hadde rett på pendlarbustad. Men måndag kveld fekk ho ein telefon frå Stortinget med beskjed om at tolkinga av reglane hadde vorte endra.

– Det var då eg skjønte at «Oi, her har eg kanskje vore i strid med tolkinga av regelverket». Det var då denne ballen byrja å rulle.

Dagen etter publiserte Adresseavisen deira avsløringar.

Bustader i Oslo, Ski og Trøndelag

I Adresseavisen kom det fram at Hansen hadde fått pendlarbustad frå Stortinget sjølv om ho frå 2014 budde saman med mannen sin i Ski utanfor Oslo. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlarbustad, men Hansen leigde òg ein hybel i Trondheim og oppgav denne som adresse. Ho betalte 4.000 kroner i månaden for hybelen.

Først i 2017 melde Hansen flytting til Ski og sa opp pendlarbustaden.

– Når du er mykje heime i Trøndelag, er det kjekt å ha ein bustad. Eg hadde leigd bustad i Trondheim lenge og vore folkeregistrert i Trondheim lenge, så eg ville framleis ha den nærleiken. Det var sånn eg tenkte den gongen. Eg var ikkje klar over at det ikkje var greitt å eige bustad innanfor fire mil, seier ho.

Hansen avviser bestemt at ho lét vere å endre adresse av frykt for å miste eit gode.

– Eg tenkte ikkje at det var nokon dramatikk rundt det, seier ho.

– Eg burde kanskje ha stilt nokre spørsmål då, og etter det òg. Men eg har ikkje gjort det, for eg har trudd at eg har gjort ting rett. Eg har ikkje gjort noko feil med vilje.

