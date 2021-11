Temperaturfall i nord – ruskevêr i vest

innenriks

– Det er ganske haustleg vêr i vente, typisk novembervêr, seier statsmeteorolog Rannveig Eikill frå Meteorologisk institutt til NTB.

I Nord-Noreg har det vore ganske mildt den siste tida, med vekslande vêr. No skal temperaturane nedover igjen. Torsdag blir det kraftige byer fleire stader i Nordland med litt torevêr utover kvelden.

– Det blir hovudsakleg regn, men du skal ikkje langt opp i fjellet før det blir snø, seier Eikill, som seier at det mot helga blir ein overgang frå sludd til snø fleire stader i Nord-Noreg, også i låglandet.

– Temperaturane bikkar over på minussida. Det blir nok ikkje frykteleg kaldt, men det blir nok eit par minusgrader mange stader. I Tromsø vil det liggje nokon grader under null, seier ho.

Regn og vind

På Vestlandet kjem det fleire lågtrykk inn frå vest dei neste dagane. Denne delen av landet tek imot hovudstøyten av nedbør, men han kan òg trekkje litt innover Austlandet.

– Det vil regne både på Vestlandet og i Trøndelag frå fredag. Det ser òg ut som vinden vil auke kraftig, og det kan blåse godt, også i fjellet, seier Eikill.

I helga vil temperaturane òg falle noko i Sør-Noreg, men det er førebels ikkje snakk om minusgrader og vintervêr.

Søndag blir det opphald i ruskevêret på Vestlandet, og det ligg an til klarvêr i store delar av Sør-Noreg.

– På søndag blir det meir nordvestleg vind med litt skyer først på dagen, men så kan det klarne opp og bli veldig fint austafjells og på Sørlandet.

Mildvêr på veg

Etter helga ligg det førebels an til at temperaturane snur med meir mildvêr over heile landet, forklarer meteorologen.

– Eit lågtrykk frå vest kjem inn måndag og gir litt mildare vêr, særleg i Nordland, der nedbøren held fram òg etter helga.

Også i sør vil temperaturane gå noko opp etter helga, med vekslande grad av gråvêr fleire stader på Austlandet.

– Det er veldig varierande vêr i desse dagar, og temperaturane går opp og ned. Det er nok førebels litt tidleg å slå fast at vinteren er på veg, seier Eikill.

