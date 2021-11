Vegvesenet prøver ut vegstikkar av tre

innenriks

Kvar haust blir det sett ut over fire millionar brøytestikker langs norske vegar. I dag er omtrent 80 prosent av stikka laga av plast, medan 20 prosent er laga av bambus, skriv Nationen.

Brøytestikker av resirkulert plast, furu og pil vart i fjor prøvd ut av Statens vegvesen. Desse vart testa langs riksveg 9 Setesdal, E6 Dovrefjell og E6 Fauske, i tillegg til eit prøvefelt på Bjorli flyplass i Lesja kommune.

Sjefingeniør i Statens vegvesen, Øystein Larsen, fortel at resultata frå Vegvesenets forsøk viser at brøytestikker i plast er best i test når det gjeld haldbarheit og å vere synlege. Furu, pil og bambus er ikkje like haldbare som plast.

Statens vegvesen har òg undersøkt kva brøytestikker som har lågast klimagassutslepp. Livsløpsanalysen viser at brøytestikker av trematerialar og resirkulert plast har lågast CO2-utslepp.

(©NPK)