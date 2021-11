Arnstad: – Viktig at vi no får ein grundig gjennomgang av denne saka

innenriks

Hansen trekte seg torsdag kveld som stortingspresident etter at det vart kjent at politiet skal etterforske pendlarbustadsakene.

– Senterpartiet tek Eva Kristin Hansens avgjerd til etterretning. Det er hennar eiga avgjerd og det har vi respekt for. Hansen peikar sjølv på at det ikkje er haldbart å ha ein stortingspresident under politietterforsking, seier Arnstad i ei fråsegn sendt til NTB.

Ho fortel at det er ei oppfatning ho deler.

– Det er viktig at vi no får ein grundig gjennomgang av denne saka og av retningslinjene for slike ordningar, seier Arnstad vidare.

