Avarn Security overtek tryggleiken på Værnes, Sola og Flesland

innenriks

Avtalen mellom Avarn Security og Avinor trer i kraft den 1. april 2022 og varer i fire år med moglegheit for forlenging på inntil to år.

Den nye kontrakten markerer eit leverandørbyte frå Securitas, som tidlegare var leverandør av tryggingskontrolltenester på dei tre lufthamnene. Securitas vil halde fram med å levere tenestene sine fram til Avarn Security tek over.

– Vi vil gjerne takke Securitas for dei gode tenestene dei har levert gjennom mange år, og dessutan takke dei for eit svært godt samarbeid, seier Kristin Bjerke, avdelingsleiar for passasjer og security i Avinor.

(©NPK)