Firarkravet i lærarutdanninga blir skrota

innenriks

For dei som ikkje har høg nok poengsum, vil dagens ordning med firarkrav i matte framleis gjelde. Det skriv regjeringa i ei pressemelding.

– I dag manglar mange av dei som underviser i norsk skule lærarutdanning, og vi treng fleire lærarar mange stader i landet. No innfører vi nye og meir treffsikre krav til dei som vil bli lærarar. Slik opnar vi for fleire gode søkjarar, men utan å stengje ute nokon på grunn av karakteren i eitt fag, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Utrekningar frå Samordna opptak viser at rundt 330 fleire av dei som hadde lærarutdanning som førstevalet sitt i år, ville vore kvalifisert for studieplass med den nye ordninga.

Innført av Solberg

Det var i 2016 Erna Solbergs (H) regjering innførte krav om minst karakteren 4 i matematikk for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningane.

Reaksjonane var sterke særleg frå lærarorganisasjonar og lærarutdanningane.

På den andre sida har ein analyse frå Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU) vist at fleire lærarstudentar gjennomfører dei første to åra av grunnskulelærarstudiet etter at firarkravet vart innført.

Formålet med å fjerne kravet, er at regjeringa meiner firarkravet har stengt ute søkjarar med høgt karaktersnitt, men som ikkje har minst fire i matematikk.

Ut på høyring

Dei nye opptakskrava vil, etter regjeringsforslaget, gjelde frå opptaket hausten 2022.

No skal endringane ut på høyring, med frist ved årsskiftet.

Ap og Sp sit i ei mindretalsregjering, men har fleirtal i Stortinget med støtte frå SV. Sistnemnde parti har òg vore kritiske til firarkravet i matematikk.