Fleire døydde i tredje kvartal – men folketalet aukar

I tredje kvartal døydde 10.176 personar her i landet. Det er 460 fleire enn i same periode i fjor. Dermed har dødsraten – døde per 1.000 innbyggjarar – stige frå 1,8 til nesten 1,9, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig kom 15.200 nye nordmenn til verda – 1.100 fleire fødslar enn i tredje kvartal i fjor – og sørgde dermed for at folketalet framleis stig. Fødselstalet er det høgaste i eit tredje kvartal sidan 2016, og kjem mellom anna av at fleire kvinner over 25 år fekk barn.

Fleire kvinner over 25 år

– Delar av auken kjem av at det blir stadig fleire kvinner på dei alderstrinna der det er vanlegast å få barn. Men fruktbarheita aukar òg sjølv om vi tek omsyn til desse endringane, seier demograf Ane Tømmerås i SSB.

Auken i dødsraten er liten og venta etter ein lengre periode med noko lågare dødelegheit, spesielt i aldersgruppene over 70 år.

Ei sentral årsak er at smitteverntiltaka under koronapandemien har verna nokre av dei mest utsette i samfunnet.

Lågare dødelegheit

Etter ein periode med lågare dødelegheit kan vi vente ein etterfølgjande periode med noko høgare dødelegheit, fordi det då er fleire personar med høgare risiko for å døy i samfunnet.

– Mange av dei eldre blant oss har antakeleg levd litt lenger enn dei ville gjort om det ikkje hadde vore ein pandemi. Dei har vore mindre utsette for smitte, også av andre sjukdommar enn korona. Det kan ha ført til ei noko lågare dødelegheit i ein periode, seier Tømmerås.

