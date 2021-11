Fleire med høg gjeld tek opp nye lån

innenriks

Nesten halvparten av lånevolumet i årets undersøking er gitt til låntakarar med gjeld over fire gonger årsinntekt, kjend som gjeldsgrad.

– Mange låntakarar har både høg samla gjeld i forhold til inntekt og bustadlån som utgjer ein høg del av verdien på bustaden. Dette er urovekkjande, då desse låntakarane kan vere særleg sårbare ved bortfall av inntekt, auka rente eller fall i bustadprisar, seier Per Mathis Kongsrud, direktør for digitalisering og analyse i Finanstilsynet.

Stor del av verdien på bustaden

I undersøkinga kjem det fram at mange tek opp bustadlån som utgjer ein stor del av verdien på bustaden (lånegrad). Den gjennomsnittlege gjeldsgrada hos låntakarar som tok opp nye bustadlån, auka til 347 prosent. Dette er 9 prosentpoeng høgare enn i 2020 og 29 prosentpoeng høgare enn i 2016, som er året før gjeldsgrad vart regulert i ei forskrift.

I årets undersøking er 47 prosent av innvilga lånebeløp teke opp av låntakarar med gjeldsgrad over 400 prosent, medan 29 prosent er teke opp av låntakarar med gjeldsgrad over 450 prosent. Delen av lånevolumet som er innvilga til låntakarar med total gjeldsgrad over 500 prosent, har vore stabil, opplyser Finanstilsynet.

Noko meir til førstegongskjøparar

Gjennomsnittleg lånegrad er 65 prosent for nye nedbetalingslån i årets undersøking. Det er om lag same nivå som dei siste åra.

Lån til førstegongskjøparar utgjorde i beløp 11 prosent av nedbetalingslån i årets undersøking, noko som er litt høgare enn i fjor.

Mange førstegongskjøparar ligg tett opp mot eller over krava til maksimal gjeldsgrad eller lånegrad. Heile to tredelar av førstegongskjøparane har ei lånegrad over 80 prosent, medan om lag ein firedel har ei gjeldsgrad over 475 prosent.

– Nødvendig å vere streng

Utlånsundersøkinga stadfestar kvifor det er nødvendig med ei streng bustadlånsregulering.

– Lågare renter har gitt høgare låneopptak, som igjen har gitt høgare bustadprisvekst. Utlånsforskrifta som set tak på gjeldsgrad, er bufferen i samfunnet mot finansiell ubalanse, seier administrerande direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han påpeikar at mange unge får lån med tilleggstryggleik i bustaden tikl foreldra.

– Ein bør vurdere smartare måtar å innrette eigenkapitalkravet på. Unge med høg beteningsevne bør kunne låne med lågare eigenkapital mot at dei aksepterer tryggleik i form av lang rentebinding. Ei slik løysing gir moderat sårbarheit hos låntakar, seier Geving.

