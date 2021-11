Høgres visepresident vil ta ansvar fram til ny president er valt

innenriks

– Stortingspresidenten er president til ny president er vald. Men ho trekkjer seg, og presidentskapet arbeider vidare. Eg trer inn som leiar når stortingspresidenten ikkje er til stades, så eg skal ta det ansvaret og tre inn inntil vi får valt ny president og har eit komplett presidentskap, seier Harberg til NTB.

Høgres visepresident på Stortinget seier at han vil sørgje for at arbeidet til presidentskapet med å rydde opp i pendlarbustadsakene, held fram sjølv om stortingspresident Eva Kristin Hansen torsdag kveld trekte seg.

Hansen seier sjølv at ho reknar med at ho er ein av dei seks stortingspolitikarane som no er under etterforsking i pendlarbustadsakene.

– Det er ikkje unaturleg at det blir etterforsking av desse sakene. Det held vi oss til. Etterforsking er vanlegvis ein veldig god ting for å avklare skuld eller ikkje-skuld. Det skal ikkje vi blande oss inn i, seier Harberg.

Han seier det ikkje er nokon tvil om at pendlarbustadsakene går på tilliten til politikarane laus, men seier at Stortinget er førebudd på å gjere ein innsats for å vinne tilbake tillit.

