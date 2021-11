Kvinne alvorleg skadd etter påkøyring i gangfelt i Fredrikstad

innenriks

Hendinga skjedde 16.08. Påkøyringa skjedde i eit fotgjengarfelt. Barnet verkar uskadd, men blir køyrt til sjukehuset for full sjekk, skriv Aust politidistrikt på Twitter.

– Mora blir køyrd sjukehus for behandling av skadar som blir vurderte som alvorleg, men ikkje livstruande per no, skriv politiet.

Operasjonsleiar Terje Marstad fortel til VG at det vil bli ei etterforsking av hendinga. Det var ein forbipasserande som melde om ulykka til politiet.

Ei kvinne i 70-åra er førar av bilen. Ho er ikkje fysisk skadd. .

– Bilførar blir meld for forholdet, og det er teke mellombels beslag i førarkortet hennar, skriv politiet.

