Landbruksministeren vil auke erstatninga til bønder ramma av fugleinfluensa

– Dette er ein svært alvorleg situasjon for norsk fjørfenæring. Satsane som blir brukte til å berekne den erstatninga produsentane får for fjørfe som blir avliva på grunn av fugleinfluensa, skal aukast, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i ei pressemelding.

Den siste veka er det stadfesta tilfelle av fugleinfluensa hos to besetningar med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Alle dei 7.500 hønsa i kvar av dei to besetningane er avliva.

Borch seier ho vil gi auken av satsane tilbakeverkande kraft.

Satsane vart sist reviderte i 2014, og Borch har no gitt landbruksforskingsinstituttet Norsk institutt for bioøkonomi eit hasteoppdrag om å ferdigstille nye erstatningssatsar for fjørfe.

– Dei som har fått sine dyr avliva på grunn av fugleinfluensa før dei nye satsane er endeleg klare, vil få etterbetalt denne auken, seier Borch.

Borch vil fredag ha eit møte med næringa for å drøfte situasjonen.

