innenriks

Mannen har truleg vore ute på jakt. Politiet opplyser at ingen har snakka med mannen sidan søndag, men at undersøkingar i heimen hans støttar opp om teorien om at han har drege ut på jakt.

Torsdag blir søket trappa opp med mellom ti og tolv personar frå Sivilforsvaret, melder Bergens Tidende. Det blir òg gjort vurderingar om det skal gjerast nye søk frå lufta.

