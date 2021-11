Norske studentar blir stadig meir venstrevridde

innenriks

Det kjem fram ei meiningsmåling gjennomført av Sentio på vegner av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas.

Borgarleg side aldri gjort det så dårleg blant studentane, med ei samla oppslutning på 28,3 prosent for dei fire partia til saman. Høgre hamnar på 10,3 prosent, og er like store som Raudt som får 10,3 prosent.

SV-leiar Audun Lysbakken, som har støtte frå kvar femte student, seier målinga er stor stas og veldig inspirerande.

– Det er mange unge menneske som er radikale, som ønskjer stor forandring, og som er misfornøgde med å bli vaksne i eit samfunn med aukande forskjellar. Og så er det ingen tvil om at klimasaka er ei sak unge er opptekne av, seier han.

Denne trenden trur Lysbakken òg forklarer den generelle auken i støtte til parti på venstresida.

– Det er ikkje mange år sidan det var mykje jamnare blant høgre- og venstresida òg blant studentane, medan no er det ein katastrofe for borgarleg side. Det trur eg speglar at det er ei stemning blant unge menneske om at ein opplever at samfunnet går i feil retning, seier SV-leiaren.

Oppslutninga til partia:

Ap: 24,6, SV: 19,8, Høgre: 10,4, Raudt: 10,3 Venstre 8,3, MDG 8,0, Senterpartiet 7,2, Frp: 6,9 og KrF: 2,7 prosent.

Undersøkinga vart gjennomført mellom 5. og 25. oktober i år. 981 studentar deltok.

