Politiet ferdig med etterforskinga av koronautbrotet på Hurtigruten-skip

Det opplyser etterforskingsleiar Lisa-Mari Ellingsen til NRK torsdag.

– Saka er ferdig etterforska. Politiet vil sende ei innstilling, som forhåpentleg vil vere klar før jul, seier ho.

Politiet innleidde etterforsking av selskapet i august i fjor, etter koronautbrotet der 71 personar frå sju ulike fylke vart smitta.

MS Roald Amundsen hadde koronasmitte om bord då det la til kai i Tromsø i juli i fjor. I etterkant har det komme fram opplysningar om at leiinga i Hurtigruten skal ha mistenkt at det var smitte om bord, men at det ikkje vart gitt varsel til styresmaktene i Tromsø.

Politiet har arbeidd med saka ut frå føresegnene i straffelova om smitteoverføring, smittevernlova og skipstryggingslova. Ellingsen seier politiet per no ikkje kan seie noko om kva dei har funne ut.

– Eg kan ikkje kommentere innhaldet i etterforskinga. Det får vi heller komme tilbake til når saka er påtaleavgjort, seier ho.

