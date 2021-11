Politiet stiller i rap-battle mot minoritetsungdom

innenriks

Formålet er å få fram perspektivet til politiet på ei såkalla kvitteringsordning.

Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) har i snart 30 år arbeidd for ei kvitteringsordning nasjonalt, der politiet forpliktar seg til å loggføre kontrollane og sjekkane sine.

Markeringa framfor Stortinget er i samband med at Oslo byråd no går inn for å setje i verk eit prøveprosjekt med ei kvitteringsordning.

I samband med markeringa blir halden ein rap/slam-konkurranse for ungdom under 25 år, der også politiet stiller med eigen rapartist i full uniform.

Det er Hanne Markhus Andersen frå Eining Aust i Oslo politidistrikt som skal rappe på vegner av politiet. Ho er rappartist og «slampoet» på fritida.

Ho stiller med ein førehandslaga låt som er spelt inn i Uganda, noko som strir med dei tradisjonelle spelereglane i ein såkalla rap-battle der strofene typisk skal komme spontant i live-kampar.

– Tanken bak deltakinga vår er å lytte til kva ulike delar av befolkninga har å seie om temaet. Vi håpar i tillegg at deltakinga til politiet kan sende eit signal om at alle lovlege ytringar og meiningar er velkommen og blir tekne på alvor i demokratiet vårt. Hanne har fått løyve frå politimeisteren til å stille i uniform, skriv seniorrådgivar Steinar Wulfsberg-Gamre for kommunikasjon i Oslo politidistrikt i ein e-post til NTB.

