Støre: Rett at stortingspresidenten går av

Etter eit møte i Stortinget torsdag, sa Eva Kristin Hansen at ho ville halde fram som stortingspresident.

Seinare på dagen opna Oslo-politiet etterforsking av pendlarbustadsakene, og då trekte Hansen seg.

– Eg har i kveld fått beskjed av Eva at ho ønskjer å trekkje seg frå vervet som stortingspresident. Eg veit at denne saka er vond for henne og at ho er lei seg. Men eg meiner det rett at ho no trer frå som stortingspresident, seier Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valde politikarar og til det demokratiske systemet. Dei ulike sakene om brot på reglane for pendlarbustad kan bidra til å svekkje denne tilliten. No er det avgjerande at Stortinget får rydda opp i både regelverk og enkeltsaker, seier Støre.

