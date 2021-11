Bergensbanen stengt – omfattande ryddejobb

innenriks

Bergens Tidende melder at det blir jobba med å rette feilen. Det er sterke vindkast på staden, noko som truleg har ført til at tre har velta over sporet.

– Det er ei kontaktleidningsmast, som forsyner toga med straum, som er øydelagd. Den må bytast ut. Samtidig må det fjernast tre og gjennomførast ein rutinemessig kontroll av anlegget i området, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane Nor.

– Det er nok ein nokså omfattande ryddejobb. Det er antyda at det vil ta lang tid, og det vil bli gitt ny informasjon innan klokka 16, opplyser Korslund.

Vy jobbar med å setje opp buss for tog.

