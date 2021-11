Innspurt i budsjettforhandlingane i helga

innenriks

Fredag møttest SV og regjeringspartia til forhandlingar om statsbudsjettet for femte dag på rad.

– Vi har god framdrift. Men det er framleis stor avstand, seier SVs forhandlingsleiar Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Dei tre partia rustar seg no til ein sluttspurt utover kvelden og gjennom heile helga.

Ein avtale bør vere klar i byrjinga av neste veke dersom finanskomiteen skal rekke å komme med ei innstilling innan fristen neste fredag.

Men det tek Kaski med stor ro. Ho peikar på at fristane har vorte brotne i slike forhandlingar tidlegare.

– Det ligg nokre fristar framover, men SV har god tid. Går vi utover helga, så gjer vi det. Det viktigaste for oss er å få til ein god avtale, seier ho.

Kaski vil likevel ikkje røpe ein einaste detalj om kva dei tre partia så langt har vorte samde om. Men hittil har det ikkje vore nokon kriser, seier ho.

– Det er god stemning og god framdrift, seier ho.

Torsdag sa Kaski til NTB at ho var sikker på at avstanden ikkje var større enn at ho var sikker på at dei tre partia blir samde til slutt.

