Klarsignal for koronasertifikat for vaksinerte og dei med negativ test

innenriks

Ei forskrift som blir vedteken fredag, vil gjere det mogleg for kommunane å ta i bruk koronasertifikat for å lette på restriksjonane for fullvaksinerte, dei som har vore koronasjuke det siste halvåret eller har testa negativt for covid-19 dei siste 48 timane.

Ein må altså ikkje vere vaksinert for å bruke sertifikatet, understrekar regjeringa. Føresetnaden for at kommunar kan byrje å bruke sertifikatet i kontroll, er at dei har gjort vedtak om smitteverntiltak.

– I tillegg må kommunane ha eit tilbod om gratis hurtigtest til dei som ikkje er vaksinerte. Dei arrangementa og verksemdene som skal bruke koronasertifikat, bruker ein kontrollapp for å kontrollere om sertifikata er gyldige. Barn og ungdom under 16 år treng ikkje koronasertifikat, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Tromsø er blant kommunane som har varsla at dei står klare til å ta i bruk koronasertifikatet, men som har venta på at forskrifta skal bli klar.