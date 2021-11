Koronapille kan nyttast til nødbruk i Noreg

innenriks

– Medisinen, som førebels ikkje er godkjend i EU, kan brukast til å behandle vaksne med covid-19 som ikkje treng ekstra oksygen og som har auka risiko for alvorleg covid-19-sjukdom, kunngjorde EMA fredag.

Dermed kan medisinen brukast i vente av ein endeleg, formell godkjenning.

– Dette er eit felles europeisk råd, og dei vedtaka som blir gjorde, vil i prinsippet gjelde for oss òg, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

– Treng dei verktøy vi kan få

Han kallar avgjerda eit «venta utfall» og ei «gledeleg utvikling».

Pilla har tidlegare fått godkjenning i Storbritannia. Merck opplyste i starten av oktober at denne medisinen – som inneheld molnupiravir – kan halvere risikoen for sjukehusinnlegging og død.

– Det er klart at vi treng alle dei verktøya i verktøykassa vi kan få for å slå ned pandemien. Vi ser no at vaksinasjon hos enkelte personar er ikkje nok. Det blir veldig spennande å sjå korleis dei nye legemidla vil bli brukte framover, seier Madsen.

Helsestyresmaktene avgjer norsk bruk

Det er Helsedirektoratet, Helsedepartementet og helseføretaka som vil vurdere eventuell bruk av legemidla framover.

EMA har òg byrja vurderinga av om Pfizers koronamedisin kan takast i nødbruk. Pilla har vist seg å redusere talet på sjukehusinnleggingar og dødsfall betydeleg blant koronapasientar.

– No får vi ikkje berre dette legemiddelet, men det er ei rekkje andre på gang, som ser ut til å ha god effekt i å verne mot alvorleg sjukdom og død, seier Madsen.

