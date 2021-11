MDG etter valet: – Vi vart for krasse

innenriks

– Vi vart for krasse, vi klarte ikkje å få fram våre eigne løysingar og vart litt for gode til å karakterisere dei andre partia, seier nestleiar Arild Hermstad til NRK.

Ved valet i haust hadde Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) som mål å få 7 prosents oppslutning, men enda til slutt opp på 3,9 prosent. Med det var partiet 1.700 stemmer unna å nå sperregrensa som ville ha sikra dei langt fleire enn dei tre stortingsrepresentantane dei enda opp med.

I august og september fekk MDG høvesvis 5,5 prosent og 4,9 prosent på gjennomsnittet av dei nasjonale målingane, ifølgje Poll of polls.

Etter valskuffelsen fekk Arild Hermstad i oppgåve å leie den interne evalueringa til partiet.

– Vi såg at etter at FN-rapporten kom så gjekk vi kraftig fram på meiningsmålingane. Vi sette dagsordenen, vi fekk nesten 3.000 nye medlemmer, så det er klart at vi kunne hatt ein betre plan for dei siste 14 dagane, seier Hermstad.

