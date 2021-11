Mange skal grave i pendlarbustad-saka

innenriks

Politiet, Riksrevisjonen, Stortingsadministrasjonen, eit advokatkontor og eit spesialoppnevnt utval. Alle desse skal i sving i forsøket på å rydde opp i pendlerbolig-rotet på Stortinget. Her er ei oversikt over kva dei skal gjere.

Politiet

Statsadvokaten har bede Oslo-politiet å starte etterforsking som følgje av oppslaga i media om praktisering av Stortingets pendlarregelverk.

«I lys av det framkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri (...) ved at en eller flere folkevalgte har oppgitt feilaktige opplysninger til Stortinget som har medført at de(n) urettmessig har fått tildelt pendlerbolig og derigjennom skaffet seg uberettiget vinning», heiter det i brevet underteikna førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim.

I brevet blir det vist til at det i media har «framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering» av regelverket.

Straffa for bedrageri er bot eller fengsel i inntil to år.

Det er ingen mistenkte per no, melde politiet fredag.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen vil undersøkje reglane for tildeling av pendlarbustader og praktiseringa av desse. Dei vil òg kunne gå gjennom enkeltsaker for avdekkje feil bruk.

Dersom desse undersøkingane fører til at det blir avdekt misferd, kan Riksrevisjonen melde frå om dette til politiet og påtalemakta.

Skatteetaten

Fleire stortingsrepresentantar har leigd ut bustaden på heimstaden sin, medan dei fekk gratis pendlarbustad i Oslo. Det kan utløyse skattekrav, ifølgje VG.

Skatteetaten vil ikkje opplyse om dei no undersøkjer konkrete saker knytte til stortingsrepresentantar og pendlarbustadene.

– Vi er bunde av teieplikta og kan ikkje kommentere verken om vi undersøkjer konkrete saker eller eventuelt kva for nokre, seier Ernst Larsen, seniorrådgivar i kommunikasjonseininga, til NTB.

Skatterevisjon

Stortinget har bede Advokatfirmaet Grette gjere ein skatterevisjon.

Enkeltsaker skal gjennomgåast for å vurdere om det skulle vore berekna inntektsskatt på fordelar, med tilhøyrande arbeidsgivaravgift. I tillegg blir òg gjennomført ein brei revisjon av alle skattemessige sider ved ordningane for representantane.

– Eg forventar at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knytt til representantane slik at vi både kan rydde opp der det eventuelt skulle vore skatteplikt, og for at vi skal bli heilt trygge på at vi handterer skatteplikta korrekt framover, seier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Gjennomgang av pendlarbustadordninga

Stortingets presidentskap vedtok i september at det skal gjennomførast ein ekstern gjennomgang av pendlarbustadreglane. Utvalet som er oppretta, blir leidd av Therese Johnsen, tidlegare ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

Det skal foreslå nye reglar for ordninga, nye krav til kva slags informasjon stortingsrepresentantane må gi og korleis kontrollen bør utformast.

Utvalet skal mellom anna:

* Gjere ei vurdering av om koplinga til «folkeregistrering» eller «faktisk busett» er formålstenleg, eller om det finst betre alternativ.

* Vurdere om avstandskravet på 40 km i køyrelengd frå Stortinget framleis er rimeleg. Det skal takast omsyn til at stortingsrepresentantane til tider må jobbe til seint på kveld.

* Vurdere om det å ha eigarskap og/eller tilgang til ein bustad i ein nærare angitt nærleik til Stortinget, skal innebere at eventuell rett til å kunne nyte godt av ein pendlarbustad fell bort.

* Vurdere om det bør vere tilgang til å la andre bu i kortare eller lengre tid i pendlarbustaden, både det som no er definert som «husstandsmedlemmer» i retningslinjene og andre, under dette vaksne barn.

Stortingsadministrasjonen

Stortingsadministrasjonen har ein eigen internkontroll.

– Administrasjonen handterer heile tida saker som dukkar opp. Dette er ein dialog mellom administrasjonen og kvar enkelt representant. Det er eit løpande arbeid, seier første visepresident Svein Harberg (H) til NTB.

