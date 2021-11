Nye FHI-tal: Rundt 1 av 1.000 koronasmitta døydde i haust

innenriks

Totalt anslår FHI at 128.000 nordmenn vart smitta av sjukdommen i perioden frå 1. august til 31. oktober i år. 118 av dei døydde.

Det betyr at éin av 1.084 smitta døyr i snitt.

Tala baserer seg på anslag for kor mange som er smitta, og inkluderer både dei som har fått smitten påvist og andre uregistrerte tilfelle som ein antar har vore smitta.

Framleis er risikoen for død klart størst for dei eldste pasientane. I aldersgruppa 70–79 år er andelen døde blant dei smitta berekna til 0,86 prosent, medan han er på 4,5 prosent i aldersgruppa over 80 år.

– Tabellen viser at sjølv med god vaksinasjonsdekning er det ein klar aldersgradient. Denne sjukdommen er betydeleg farlegare for eldre, skriv FHI i den siste risikorapporten sin, der tala blir presentert.

– Vaksinen mildnar sjukdommen

Det blir understreka at tala ikkje er sorterte på vaksinerte og uvaksinerte.

Men ein førebels analyse av over to tusen innlagde pasientar i alderen 18–79 år tyder på at dei fullvaksinerte hadde 43 prosent lågare risiko for intensivbehandling og 26 prosent kortare opphald på sjukehuset.

– Dette indikerer at vaksinasjon mildnar sjukdomsforløpet, også for dei som blir lagde inn i sjukehus, konkluderer FHI.

Anslaga frå FHI viser at totalt 0,67 prosent av dei smitta vart innlagde på sjukehus i haust, og at 0,12 prosent hamna på intensivbehandling.

Kraftig fall i dødelegheit

Talet på innlagde og døde blant dei smitta har falle betrakteleg frå før vaksinasjonen byrja. I perioden frå 1. juni- 15. desember 2020 – altså før vaksinasjonen starta – berekna FHI at den totale andelen døde blant dei smitta var på 0,27 prosent, tre gonger så høgt som dagens tal.

Tala vart omtalt i FHIs siste risikovurdering i 21. desember 2020.

Den gong vart dødelegheita i alderen 80 år+ berekna til 9,4 prosent, så også i denne gruppa er ho meir enn halvert.

I same periode vart om lag 1,5 prosent av dei smitta innlagde på sjukehus og 0,23 prosent fekk intensivbehandling. Også her er det omtrent ei halvering av andelen.

(©NPK)