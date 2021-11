Over 20 vegar stengde i Innlandet

innenriks

– Vi følgjer situasjonen nøye sidan forholda på vegnettet endrar seg fort. Dette gjer at talet på stengde vegar endrar seg raskt, men i 18.30-tida fredag kveld har vi over 20 stengde fylkesvegar i Innlandet, seier Arne Fredheim, seksjonssjef for drift og vedlikehald i Innlandet fylkeskommune, i ei pressemelding.

Både Innlandet fylkeskommune og entreprenørane frå fylkeskommunen jobbar for å halde fylkesvegnettet oppe, opplyser fylkeskommunen.

– Entreprenørane våre er førebudde på å rydde så fort det lèt seg gjere, men av tryggingsmessige grunnar kan det ta noko tid før oppryddinga er ferdig. Målet vårt er at fylkesvegane skal vere mest mogleg opne for trafikk samtidig som vi varetek tryggleiken for dei som skal gjennomføre ryddearbeida. Med mange fylkesvegar som er stengde, vil det kunne ta noko tid før alle vegane er opna igjen, seier Fredheim.

Han ber folk som lurer på om ein veg er stengd, om å ringje Statens vegvesens vegtrafikksentral på telefon 175 eller sjekke vegvesen.no/trafikk.

