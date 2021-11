Pendlarbustad-saka: Riksrevisjonen kan gå inn i enkeltsaker

innenriks

– Vi kan gå inn i enkeltsaker. I så fall vil vi koordinere det med politiet, seier riksrevisor Per-Kristian Foss til NTB.

Aftenposten melde torsdag at Riksrevisjonen på eiga hand har bestemt at dei vil granske ordninga. No stadfestar Foss altså at dei òg kan gå inn og undersøkje enkeltsaker, sjølv om det ikkje er utgangspunktet for granskinga.

– Det er systemet vi skal undersøkje, altså korleis ordninga med pendlarbustader har fungert og vorte praktisert. Men det kan altså vere nødvendig å gå inn i enkeltsaker for å avdekkje eventuell systemsvikt, seier Foss.

Dersom desse undersøkingane fører til at det blir avdekt misferd, kan Riksrevisjonen melde frå om dette til politiet og påtalemakta.

– Denne saka er uvanleg, vi har ikkje noko praksis for å samarbeide med politiet. Som hovudregel er resultatet av undersøkingane våre at vi kjem med tilrådingar til ansvarlege styresmakter, seier Foss.

Oslo politidistrikt melde torsdag at dei vil etterforske mogleg bedrageri i samband med stortingsrepresentantars bruk av pendlarbustadordninga.

Vil unngå dobbeltarbeid

– Vi gjer dette på eige initiativ og vi bestemmer sjølv korleis vi vil gjere det, men vi vil sjølvsagt koordinere det med andre som skal arbeide på same området. Vi gjer ikkje dobbelt arbeid, seier han.

Han seier det ikkje er nokon avgrensing på kor langt tilbake i tid dei vil gå når dei undersøkjer saka.

– Kan det bli omfattande?

– Ja, det trur eg. Men arbeidet må først starte, før vi kan seie noko om omfanget.

Ny revisor følgjer opp

Riksrevisjonens styre, også kalla kollegiet, skal sjølv avgjere rammene for granskinga. Det vil skje i november. Foss seier undersøkingane vil starte før jul. Kor lang tid undersøkingane kan ta, har Foss ikkje noko svar på.

Sjølv går han av som riksrevisor 1. januar og etterfølgjaren hans er enno ikkje utnemnd. Om det òg blir ein tidlegare stortingsrepresentant, slik det har vore praksis for, føreset Foss at eventuelle habilitetsspørsmål knytt til denne saka, blir avklart på førehand.

Torsdag melde Oslo-politiet at dei vil etterforske pendlarbustad-saka, og like etter gjekk stortingspresident Eva Kristin Hansen av. Ho seier ho har misforstått reglane når ho hadde gratis pendlarbustad, samtidig som ho var medeigar i eit hus like utanfor Oslo. I etterforskingsordren frå statsadvokaten blir det vist til at seks namngitte stortingsrepresentantar har vore nemnde i media.

Stortingets presidentskap har vedteke at dei vil be om ein ekstern gjennomgang av bruken av pendlarbustadene tilbake i tid, men det er ikkje avgjort om det er Riksrevisjonen eller andre dei ønska skal gjere dette.

