Politiet i gang med å planleggje stortingsetterforskinga

innenriks

Dette betyr ein gjennomgang av praktiseringa folkevalde har av Stortingets pendlarregelverk, og om nokon har gitt feilaktige opplysningar og motteke urettmessig vinning. Det vil bli undersøkt om det finst straffbart forhold, skriv politiet i ei pressemelding.

– Det er ingen mistenkte per no, understrekar dei.

Dei seier dei har hatt eit internt møte fredag for å sjå på organisering og innretting av etterforskinga.

– Vi har forståing for at saka vekkjer interesse, men vi er no i ein heilt innleiande fase og treng tid før vi kan gi ytterlegare kommentarar til etterforskinga, heiter det i pressemeldinga, som er signert påtaleleiar Ole Rasmus Knudsen i finans- og spesialseksjonen i Oslo politidistrikt.