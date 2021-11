Raudts skatterekning: Krev 41 milliardar meir i skatt

innenriks

Folk med høge inntekter. Folk som tek ut aksjeutbytte. Folk med store formuar. Og selskap med overskot. Det er gruppene Raudt no foreslår å skattleggje hardare.

– Det er fire grupper som vi meiner har meir enn nok å bidra med, sa Raudts finanspolitiske talsperson, Marie Sneve Martinussen, då ho la fram det alternative budsjettet til partiet.

I framlegginga viste Martinussen til at den borgarlege regjeringa kutta skatte- og avgiftsnivået i Noreg med 36 milliardar kroner på åtte år.

Det vil Raudt nulle ut – og vel så det.

– Vi foreslår å finansiere fleire ting i fellesskap, seier Martinussen til NTB.

– Og då meiner vi det er rettferdig at dei som har best økonomi, bidreg mest.

Fire hovudgrep

Budsjetteffekten av skatte- og avgiftsendringane vil bli 29,2 milliardar kroner i 2022.

Men når endringane er fullt innfasa, vil det bli snakk om ein auke i skatte- og avgiftsnivået på 41,2 milliardar kroner i året. I dette ligg skatteaukar på 38,4 milliardar kroner i året og avgiftsaukar på 2,8 milliardar kroner.

Hovudgrepa er desse:

* Inntektsskatten blir kutta for dei som tener under 700.000 kroner, men blir auka for høge inntekter. Spesielt dei 1 prosent rikaste, det vil seie dei med inntekter på meir enn 2 millionar kroner, må betale meir. Saman med auka utbytteskatt vil endringane gi staten 20 milliardar kroner meir i skatteinntekter i året.

* Utbytteskatten blir auka med 6 milliardar kroner.

* Formuesskatten blir auka med 14,4 milliardar kroner.

* Selskapsskatten blir auka med 4,4 milliardar kroner, men dette får først effekt i 2023.

Skatteauken kjem på toppen av det Ap og Sp allereie har foreslått.

Tannhelse på topp

Dei auka skatteinntektene vil Raudt bruke på å styrkje ei rekkje velferdsordningar.

Ei hovudsatsing er tannhelse. Raudt set av 3,2 milliardar kroner ekstra til dette i 2022.

– I dag kostar det masse for folk å betale tannlegerekninga. Vi vil flytte den rekninga til fellesskapet, seier Martinussen.

Ho gjer det klart at målet på sikt er gratis tannhelse. Det kan ifølgje Raudt innførast på fire år og vil koste totalt 12 milliardar kroner.

Eit anna hovudsatsingsområde i det alternative budsjettet er dagpengar, som Raudt vil bruke 3,8 milliardar kroner meir på i 2022.

Raudt går samtidig inn for å gjeninnføre feriepengar på dagpengar, noko som vil koste 1,8 milliardar kroner i 2022.

Står utanfor forhandlingane

Om Raudts budsjettforslag når lenger enn til skrivebordsskuffen, er likevel uklart.

Dei to regjeringspartia Ap og Sp er allereie godt i gang med budsjettforhandlingar med SV, og dei tre partia vil ikkje trenge hjelp av andre for å ha fleirtal i Stortinget.

Martinussen seier ho gjerne sender eit eksemplar av Raudts alternative budsjett inn i forhandlingsrommet.

– Men vi veit jo at mykje av kampen òg står utanfor forhandlingsrommet, til dømes om feriepengar for arbeidsledige og permitterte. Der er det no Raudt og fagrørsla som står på det kravet, seier ho.

– Det påverkar openbert Arbeidarpartiet inne i det rommet.

