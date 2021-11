Regjeringa avlyser anbodet for togstrekningar på Austlandet

innenriks

Regjeringa varsla fredag Jernbanedirektoratet om at anbodskonkurransen skal avlysast. Det har vore kjend at regjeringa ønskte å gjere dette, og heller gi strekningane til Vy, tidlegare NSB.

– Regjeringa ønskjer ein betre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerane eit betre togtilbod slik at fleire vel å reise miljøvennleg med jernbanen. Vi meiner tydeleg statleg styring vil vere best for å utnytte den avgrensa kapasiteten på jernbanen i hovudstadsområdet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Direktoratet har fått beskjed om å starte arbeidet med direktetildeling av strekningane.

– Regjeringa er òg oppteken av at togtilbodet på Austlandet skal drivast effektivt, det vil vere ein sentral del av forhandlingane om direktekjøp, seier samferdselsministeren.

Medan resten av togstrekningane i Noreg er konkurranseutsett, vil dette dermed ikkje skje på Austlandet. Planen var ein anbodskonkurranse i to delar om Vys strekningar.

– Regjeringa har i Hurdalsplattformen slått fast at vidare konkurranse om persontrafikken på jernbanen skal stansast. Det er ei viktig sak for dagens regjering å sikre nasjonal kontroll over togtilbodet. På Stortinget er det eit klart fleirtal av partia som støttar dette, seier Nygård.