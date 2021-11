Regjeringa avlyser toganbod – Vy lovar fleire avgangar

innenriks

Regjeringa varsla fredag Jernbanedirektoratet om at anbodskonkurransen skal avlysast. Det har vore kjent at regjeringa ønskte å gjere dette og heller gi strekningane til Vy, tidlegare NSB.

– Regjeringa ønskjer ein betre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerane eit betre togtilbod slik at fleire vel å reise miljøvennleg med jernbanen. Vi meiner tydeleg statleg styring vil vere best for å utnytte den avgrensa kapasiteten på jernbanen i hovudstadsområdet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Direktetildeling

Direktoratet har fått beskjed om å starte arbeidet med direktetildeling av strekningane.

– Regjeringa er òg oppteken av at togtilbodet på Austlandet skal drivast effektivt, det vil vere ein sentral del av forhandlingar om direktekjøp, seier samferdselsministeren.

Medan resten av togstrekningane i Noreg er konkurranseutsette, vil dette dermed ikkje skje på Austlandet. Planen var ein anbodskonkurranse i to delar om Vy sine strekningar.

– Regjeringa har i Hurdalsplattforma slått fast at vidare konkurranse om persontrafikken på jernbanen skal stansast. Det er ei viktig sak for dagens regjering å sikre nasjonal kontroll over togtilbodet. På Stortinget er det eit klart fleirtal av partia som støttar dette, siger Nygård.

Milliardar

Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen reagerer på nyheita.

– Avlysinga av anbodet for togtrafikken på Austlandet går først og fremst ut over pendlarane. Dei går glipp av eit betre tilbod og har allereie venta i mange år, siger han.

– Dette anbodet gjeld lokaltoga og Østfoldbanen. Det er dei passasjerane som har venta lengst på betring. Her set regjeringa ideologi framfor behovet til pendlarane, siger Elvestuen.

Venstre-politikaren omtaler direktetildeling som veldig dyrt og siger at pengane heller kunne ha vorte brukte på å betre tilbodet.

– Anbod i togtrafikken ville gitt ein gevinst på 12,5 milliardar kroner over ein tiårsperiode, har samferdselsdepartementet rekna ut, siger han.

Helleland: Forsøk på å gjenopplive monopolet

Høgres Trond Helleland kallar avgjerda «eit angrep på mitt og ditt togtilbod».

– Jernbanedirektoratet var allereie i gang med konkurransen fór mellom anna Østfoldbanen, Gjøvikbanen og fleire lokaltog. Det hadde gitt konkurranse om eit betre tilbod til forbrukarane. Dette er eit desperat forsøk for å gjenopplive statsmonopolet, skriv Helleland i ein kommentar til NTB

– Arbeidarpartiet er meir oppteke av kven som køyrer toget, enn om det blir eit godt togtilbod, legg han til.

Vy med fleire løfte

Konsernsjef Gro Bakstad i Vy meiner på si side at avlysing av togkonkurransen er gode nyheiter for togkundane.

– Eit godt togtilbod blir sikra best når togtrafikken på Austlandet blir driven som ein heilskap, utan oppstykking. På den måten kan den avgrensa kapasiteten rundt Oslo utnyttast mest mogleg effektivt, uttaler konsernsjefen.

– Vi kan vi love fleire avgangar, kortare reisetid på Østfoldbanen, moderne tog og fleire passasjerar, siger ho.