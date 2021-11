Regjeringa planlegg nytt mannsutval

innenriks

– For legitimiteten i likestillingskampen må vi òg snakke meir om det som er menns utfordringar, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Aftenposten.

Æreskultur, skule og kjønnsbalanse i visse yrke er blant temaa interesseorganisasjonane for menn håpar vil bli prioritert.

Fredag møter Trettebergstuen ei rekkje organisasjonar i samband med den internasjonale mannsdagen. Dei skal diskutere eit nytt utval for menn slik regjeringa lova i Hurdalsplattforma. Ifølgje plattforma skal regjeringa «se på menns likestillingsutfordringer.»

Overfor Aftenposten utdjupar Trettebergstuen:

– Høge sjølvmordstal, einsemd, kriminalitet, mange gutar slit på skulen. På ei rekkje område har menn som gruppe utfordringar, og det må vi sjå meir på, seier ho.

Trettebergstuen håpar at utvalet òg vil sjå på korleis ein kan få fleire menn inn i yrke dominert av kvinner.

Organisasjonane som er inviterte inn i prosessen, er Institutt for samfunnsforskning, Fri – foreininga for kjønns- og seksualitetsmangfald, LO, Likestillings- og diskrimineringsombodet, Mannsforum, NHO og Reform – Ressurssenter for menn.

