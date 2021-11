SV-veteran foreslår at Nav skal sjekke stortingsrepresentantar

innenriks

Andersen sit i utvalet som skal gjennomgå reglane for pendlarbustadene til stortingsrepresentantane. Her vil ho krevje at dei folkevalde blir underlagd same kontroll som Nav-brukarane, og ho foreslår at Nav kontroll skal få oppdraget med å sjå dei i korta, skriv Klassekampen.

– Intern kontroll og ein tillitsbasert ordning fungerer dessverre ikkje. Derfor vil eg foreslå at desse ordningane skal kontrollerast av ein ekstern instans som til dømes Nav kontroll. Det inneber òg at politikarane må ansvarleggjerast for eigne feil på same måte som Nav-brukarane, seier Andersen til avisa.

Pendlar-utvalet skal leiast av tidlegare ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen. I tillegg skal òg dei tidlegare stortingsrepresentantane Inger Enger (Sp) og Kent Gudmundsen (H) sitje i utvalet.

