Solid vekst i norsk økonomi – BNP godt over nivået før pandemien

Samla enda veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Noreg på 2,6 prosent i tredje kvartal, målt i faste prisar og justert for normal sesongvariasjon, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten ligg no godt over det som har vore normalt for tredje kvartal førre år, med unntak av i fjor.

Gjeninnhentinga etter pandemien heldt fram med god styrke – trass i den markante smitteauken i haust – og aktiviteten auka i kvar av dei tre månadene juli, august og september.

Sesongjustert BNP låg på 105,2 poeng i utkanten av september. Før pandemien ramma, var nivået 102,9 poeng.

– Den høge veksten i tredje kvartal kan særleg tilskrivast tenestenæringar som var hardt ramma under pandemien, seier seksjonssjef for nasjonalrekneskapen, Pål Sletten.

Overnattings- og serveringsverksemd, transport, og dessutan kultur, underhaldning og anna tenesteyting, hadde alle sterk oppgang. Gode prisar på norske varer bidrog dessutan til rekordhøgt handelsoverskot.

Konsumet i hushalda auka 1,1 prosent i september, som gav ein samla vekst på 5,4 prosent i tredje kvartal. Tenestekonsumet steig 8,6 prosent.

