Støre om Hansen: – Anten har du tillit, eller så har du ikkje tillit

innenriks

Hansen gjekk torsdag av som stortingspresident etter at det vart kjent at politiet opnar etterforsking om mogleg misbruk av ordninga med pendlarbustad.

Fram til då hadde Ap-leiar Støre stått fast på at han hadde tillit til Hansen. Då ho gjekk av, slo han likevel fast at dette var rett av henne.

– No er ho representant i stortingsgruppa. Anten har du tillit, eller så har du ikkje tillit. Det er rimeleg i ein rettsstat at ein skal kunne få forklare seg. I løpet av torsdagen møtte ho dei parlamentariske leiarane på Stortinget, og ho har arbeidd med ei grundig forklaring, seier Støre til NTB på spørsmål om kvifor han snudde i spørsmålet.

– Inntil forklaringa finst er det rett å seie at ho hadde tilliten vår, men slik saka utvikla seg er det rett at ho måtte gå, legg han til.

Støre seier Stortinget no må leggje eit tydeleg og konsekvent løp, som sikrar at regelverket blir rydda opp i.

– Det er òg viktig at politi og riksrevisjon går gjennom saker som har vore, slik at vi sikrar at vi i framtida ikkje får døme på det vi har sett dei siste månadene, seier statsministeren.

Han seier det er menneskeleg å gjere feil, men seier det likevel kan oppstå situasjonar som må saumfarast av politiet som straffesaker.

– No må Stortinget lage reglar som er så tydelege og klare at dei ikkje kan misforståast, seier Støre.

(©NPK)