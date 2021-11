Stortingsdirektøren tek sjølvkritikk: – Vi kunne gitt betre informasjon

innenriks

– Eg trur vi må ta inn over oss at vi har eit forbetringspotensial. Og bli betre på rettleiing, ikkje minst rundt pendlarbustadordninga, seier Andreassen til NTB.

Torsdag gjekk stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) av som følgje av at politiet har sett i gang etterforsking av fleire stortingsrepresentantar som uretteleg kan ha nytta seg av pendlarbustadordninga.

Hansen, som hadde pendlarbustad i tre år sjølv om ho disponerte ein bustad mindre enn fire mil utanfor Oslo, har heile tida hevda at ho misforstod regelverket.

– Konsekvent tolking

I ei forklaring skriv Hansen at det skjedde ei endring i tolkinga av pendlarbustadreglane i 2009, men at dette ikkje vart kunngjort representantane.

Andreassen ønskjer ikkje å kommentere Hansens sak, men på spørsmål om det skjedde ei endring i tolkinga av reglane i 2009, svarer ho:

– Vi har ikkje i detalj gått veldig langt tilbake i tid. Men det vi med tryggleik veit, er at det frå 2009 har vore ei konsekvent tolking at dersom du disponerer bustad innanfor 40-kilometergrensa, så får du ikkje pendlarleilegheit. Det er vi heilt sikre på.

– Vart denne tolkinga godt nok kommunisert til representantane?

– Vi har mykje informasjon. Men eg ser at vi kunne vore betre i å gi informasjon rundt korleis desse reglane skal vere og praktiserast.

– Behov skal dokumenterast

I regelverket heiter det at stortingsrepresentantar har krav på pendlarbustad viss dei er folkeregistrerte eller faktisk busett meir enn 40 kilometer i køyrelengd frå Stortinget.

Fleire har påpeika at ordet «eller» kan skape tvil om berre det eine eller begge kriteria må oppfyllast. Men det er ikkje heile biletet, påpeikar Andreassen.

– Eg har konstatert at det er ein diskusjon rundt det. Men i regelverket er det òg andre element som eg òg synest det er viktig å få fram. Og det er at behovet ditt for bustad skal dokumenterast, seier ho.

– Må melde frå om endringar

Ho viser til at Stortinget i det årlege meldeskjemaet legg opp til at ein skal melde frå om endringar i busituasjonen.

Eva Kristin Hansen har innrømt at ho ikkje melde frå om at ho kjøpte seg inn i bustaden til ektemannen i 2014. Dermed beheldt ho pendlarleilegheita fram til 2017.

På spørsmål om stortingsdirektøren opplever at ho har eit medansvar for at fleire representantar har gjort feil i desse sakene, svarer ho:

– Eg kan ikkje ta ansvar for dei opplysningane som skulle vore gitte. Eg opplever at eg har eit ansvar med tanke på rettleiing, og for at vi er klare og tydelege. Det ansvaret må eg sjølvsagt ta.

– Vond situasjon

Samtidig medgir Andreassen at ho synest situasjonen er veldig krevjande.

– Det er ein veldig vond situasjon å sitje i. Det trur eg mange forstår.

– Sjølvsagt tenkjer ein igjennom kva ein kunne gjort frå ståstaden sin. Sjølvsagt gjer ein det. Og eg ser jo at det er viktig å få eit endå tydelegare regelverk og endå betre rettleiing. Men det kan ikkje innebere at eg tek eit ansvar for det som går på det at representantane skal ta omsyn til dette regelverket, seier stortingsdirektøren.

