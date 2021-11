Une stansar alle returar til Etiopia

innenriks

Bakgrunnen er uvissa om den vidare politiske og tryggingsmessige utviklinga i landet, skriv Une i ei pressemelding.

I november 2020 braut det ut krig i Tigray-regionen kvar hovudaktørane er føderale styresmakter, ved Ethiopian National Defence Force (ENDF), som står mot Tigray People's Liberation Front (TPLF).

Une slår fast at det har skjedd ei kraftig forverring av situasjonen frå oktober, då Tigray-styrkar byrja å ta kontroll over strategisk viktige område. No nærmar dei seg hovudstaden Addis Abeba, og det er nasjonal unntakstilstand i landet.

Avgjerda gjeld både tidlegare asylsøkjarar og personar med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphald etter andre delar av regelverket. Det er ikkje nødvendig å be Une om omgjering av vedtaket.

Une har omtrent 70 saker til behandling frå etiopiske borgarar som kan medføre utreiseplikt, som dei i tillegg no vil vente med å behandle.

