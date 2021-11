Nakstad med oppmoding til ungdommar: Skaff dykk BankID

innenriks

– Det er viktig å skaffe seg BankID sånn at ein kan bruke dette aktivt. Det er ein del 16–17 åringar som ønskjer bruke kulturtilbodet og andre ting i kommunar der det kan bli innført koronasertifikat. Då må ein førebu seg på det, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Fredag opna regjeringa for at kommunar kan innføre krav om å vise koronasertifikat for å sleppe inn på bestemde stader.

For å få tilgang til koronasertifikat og koronatestresultat på helsenoreg.no, må ein ha elektronisk ID. Den mest brukte tenesta er BankID, men det går òg an å bruke Buypass eller Comfides.

Mange ungdommar manglar ifølgje Helsedirektoratet dette, og dermed risikerer dei å bli stengde ute frå stader som krev koronasertifikat.

– Vi kjem no til å sende informasjon til kommunane med råd om korleis ein kan innføre koronasertifikat, og kva ein bør hugse på. Vi trur dette vil gå seg til etter kvart. 16-17-åringar har høg digital kompetanse og klarer nok å ordne dette, seier Nakstad.

Kan ta fleire dagar

Når ungdommar fyller 16 år, får ikkje foreldra lengre tilgang til helseopplysningane, og derfor må dei sjølve logge inn på helsenoreg.no.

Ifølgje DNB tek det opptil tre dagar frå ein bestiller BankID til ungdom før ein får det. For å kunne bestille det, må ungdommen vere registrert med pass og fysisk møte opp i banken.

I første omgang vart 16-17-åringar berre tilbode éin vaksinedose, men i august vedtok regjeringa at dei òg skal få ein andre dose. FHI har no bede kommunane om å prioritere dette.

Mange 16-17-åringar har òg gyldig koronasertifikat etter gjennomgått covid-19-sjukdom.

Unntak for dei yngste

Barn og ungdom under 16 år treng ikkje å vise koronasertifikat der det blir innført krav om dette, opplyste helseminister Ingvild Kjerkol på pressekonferansen fredag.

Ho opplyste òg at føresetnaden for at kommunar kan byrje å bruke sertifikatet, er at dei har gjort vedtak om smitteverntiltak.

– I tillegg må kommunane ha eit tilbod om gratis hurtigtest til dei som ikkje er vaksinert. Dei arrangementa og verksemdene som skal bruke koronasertifikat, bruker ein kontrollapp for å kontrollere om sertifikata er gyldige, sa ho.

Folk som ikkje har smarttelefon eller tilgang til eigen skrivar, kan bestille koronasertifikat på papir frå Helfo, anten ved å ringje dei eller sende dei eit brev i posten.

– Du vil normalt få tilsendt koronasertifikatet i løpet av 1–2 veker, ifølgje Helsenorge.

(©NPK)