50 influensarar får åtvaring for mangelfull reklamemerking

Linni Meister, Gine Margrethe Qvale, Camilla Pihl og Espen Hilton er blant influensarane som har fått åtvaring, skriv TV 2.

– Vi forventar at aktørane innrettar seg og sørgjer for at innlegga er merkte tydeleg framover. Viss ikkje risikerer dei at vi må stramme til og gi økonomiske sanksjonar ved nye lovbrot, seier seksjonssjef Nina Elise Dietzel i Forbrukartilsynet.

35 annonsørar har òg vorte åtvara, blant dei Cubus, Lindex og Sørlandschips.

Forbrukartilsynet viser til konkrete døme på lovbrot, og at det er annonsørane som har hovudansvaret for at lova blir følgd. Annonsørane må sørgje for opplæring og oppfølging av influensarane.

Annonsørane har fått frist til 26. november med å kommentere forholda og stadfeste at dei vil etterleve krava i marknadsføringslova. Om ikkje, og dersom tilsynet oppdagar nye brot, står annonsørane i fare for å få økonomiske sanksjonar.

Linni Meister stiller seg kritisk til åtvaringa frå Forbrukartilsynet, og seier ho aldri tidlegare har fått beskjed om mangelfull reklamemerking. Hilton og Qvale beklagar at merkinga ikkje har vore god nok. Lindex og Sørlandschips synest det er positivt at tilsynet følgjer opp, medan Cubus peikar på at reglane har vore uklare.

